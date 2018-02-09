Лучшие фото недели: исторический запуск Falcon Heavy, зрелищный старт Олимпиады 2018 и заснеженная Европа (фотоподборка)

18:20, 09 февраля 2018
Мир
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В Киеве всю неделю проходила неделя моды / Gleb Garanich
В Киеве всю неделю проходила неделя моды / Gleb Garanich /  © REUTERS
В США Джастин Тимберлейк зажег на Супербоул / Kevin Lamarque
В США Джастин Тимберлейк зажег на Супербоул / Kevin Lamarque /  © REUTERS
Выступление артистов на сессии МОК накануне Олимпиады 2018 / Kim Hong-Ji
Выступление артистов на сессии МОК накануне Олимпиады 2018 / Kim Hong-Ji /  © REUTERS
Президент Турции впервые почти за 60 лет встретился с Папой Римским / Alessandro Di Meo/Pool
Президент Турции впервые почти за 60 лет встретился с Папой Римским / Alessandro Di Meo/Pool /  © REUTERS
На Испанию обрушились снегопады, но некоторых это не напугало / Juan Medina
На Испанию обрушились снегопады, но некоторых это не напугало / Juan Medina /  © REUTERS
Дональд Трамп после слухов о разладе в семье снова начал появляться на публике с женой Меланией / Yuri Gripas
Дональд Трамп после слухов о разладе в семье снова начал появляться на публике с женой Меланией / Yuri Gripas /  © REUTERS
Кот Джулиана Ассанжа продолжает грустить в посольстве Эквадора в Лондоне / Peter Nicholls
Кот Джулиана Ассанжа продолжает грустить в посольстве Эквадора в Лондоне / Peter Nicholls /  © REUTERS
Испанию продолжают расчищать от снега / Eloy Alonso
Испанию продолжают расчищать от снега / Eloy Alonso /  © REUTERS
Компания Space X Илона Маска успешно запустила в Космос самую тяжелую ракету в истории / SpaceX
Компания Space X Илона Маска успешно запустила в Космос самую тяжелую ракету в истории / SpaceX /  © REUTERS
Ускорители ракеты Falcon Heavy многоразового использования синхронно приземлились на платформах / Thom Baur
Ускорители ракеты Falcon Heavy многоразового использования синхронно приземлились на платформах / Thom Baur /  © REUTERS
Официальные болельщицы из КНДР приехали на Олимпиаду в Пхенчхан / Yonhap
Официальные болельщицы из КНДР приехали на Олимпиаду в Пхенчхан / Yonhap /  © REUTERS
Удачная охота чайки в Ливане / Ali Hashisho
Удачная охота чайки в Ливане / Ali Hashisho /  © REUTERS
На Тайване произошло мощное землетрясение / Stringer
На Тайване произошло мощное землетрясение / Stringer /  © REUTERS
Париж тоже на этой неделе засыпало снегом / Gonzalo Fuentes
Париж тоже на этой неделе засыпало снегом / Gonzalo Fuentes /  © REUTERS
В снегопад парижане подкармливали птиц / Mal Langsdon
В снегопад парижане подкармливали птиц / Mal Langsdon /  © REUTERS
Выставка винтажных машин в Париже / Gonzalo Fuentes
Выставка винтажных машин в Париже / Gonzalo Fuentes /  © REUTERS
Орлиная охота в Казахстане / Shamil Zhumatov
Орлиная охота в Казахстане / Shamil Zhumatov /  © REUTERS
Лемуры во время переписи животных в Лондонском зоопарке / Tom Jacobs
Лемуры во время переписи животных в Лондонском зоопарке / Tom Jacobs /  © REUTERS
Мурал в Каире накануне президентских выборов в Египте / Amr Abdallah Dalsh
Мурал в Каире накануне президентских выборов в Египте / Amr Abdallah Dalsh /  © REUTERS
Молитвенный завтрак у Трампа в Вашингтоне / Jonathan Ernst
Молитвенный завтрак у Трампа в Вашингтоне / Jonathan Ernst /  © REUTERS
Восход солнца в Париже / Philippe Wojazer
Восход солнца в Париже / Philippe Wojazer /  © REUTERS
Настоящая зима во Франции / Philippe Wojazer
Настоящая зима во Франции / Philippe Wojazer /  © REUTERS
Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады / Rob Schumacher-USA TODAY Sports
Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады / Rob Schumacher-USA TODAY Sports /  © REUTERS
Церемония открытия Зимних Олимпийских Игр 2018 в Пхенчхане / Pawel Kopczynski
Церемония открытия Зимних Олимпийских Игр 2018 в Пхенчхане / Pawel Kopczynski /  © REUTERS
Две Кореи под одним флагом на открытии Олимпиады в Пхенчхане / Kai Pfaffenbach
Две Кореи под одним флагом на открытии Олимпиады в Пхенчхане / Kai Pfaffenbach /  © REUTERS
Зажжение олимпийского огня / Phil Noble
Зажжение олимпийского огня / Phil Noble /  © REUTERS
Зимняя Олимпиада началась официальная! / Arnd Wiegmann
Зимняя Олимпиада началась официальная! / Arnd Wiegmann /  © REUTERS

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Едва ли не главным событием уходящей недели стал исторический запуск самой мощной в мире ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX Илона Маска. Ракета стартовала 6 февраля с космодрома NASA во Флориде с личным электромобилем Маска на борту, который теперь будет летать в Космосе.

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2018. От Украины на соревнования в Корею поехали 33 спортсмена, которые выступают в 9 из 15 олимпийских видах спорта.

Тем временем на этой неделе на Европу обрушились новые снегопады, особенно досталось Франции и Испании.

Также на этой неделе в Лондонском зоопарке началась традиционная перепись животных. Особенно процесс заинтересовал лемуров.

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Теги: #SpaceX#снегопад#Илон Маск#фото#Пхенчхан#Falcon Heavy#Дональд Трамп#Олимпиада 2018