Лучшие фото недели: исторический запуск Falcon Heavy, зрелищный старт Олимпиады 2018 и заснеженная Европа (фотоподборка)
УНИАН собрал традиционную подборку лучших фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисеReuters в течение уходящей недели.
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Едва ли не главным событием уходящей недели стал исторический запуск самой мощной в мире ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX Илона Маска. Ракета стартовала 6 февраля с космодрома NASA во Флориде с личным электромобилем Маска на борту, который теперь будет летать в Космосе.
9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2018. От Украины на соревнования в Корею поехали 33 спортсмена, которые выступают в 9 из 15 олимпийских видах спорта.
Тем временем на этой неделе на Европу обрушились новые снегопады, особенно досталось Франции и Испании.
Также на этой неделе в Лондонском зоопарке началась традиционная перепись животных. Особенно процесс заинтересовал лемуров.