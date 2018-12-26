Полет на Марс: астронавт, облетевший Луну, сделал скандальное заявление

Андерс также негативно высказался о программе освоения космоса NASA и планы отправить на Луну пилотируемую миссию.

Бывший астронавт NASA Уильям Билл Андерс заявил, что идея космического агентства отправить людей на Марс "глупая" и даже "смешная".

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"Какая необходимость в этом? Что толкает нас на Марс? Не думаю, что общественность в этом заинтересована", - сказал астронавт, передает Обозреватель со ссылкой на Newsweek.

Андерс также негативно высказался о программе освоения космоса NASA и планы отправить на Луну пилотируемую миссию до конца следующего десятилетия. Он заявил, что американское космическое агентство сейчас гораздо слабее, чем во времена программы "Аполлон".

"NASA не могут сегодня добраться до Луны. Агентство такое закостенелое. Оно превратилось в программу по трудоустройству. Много центров лишь пытаются остаться занятыми", - сказал экс-астронавт, добавив, что NASA сделало неправильный поворот в 1972 году, когда закрыло программу "Аполлон".

Андерс был одним из первых людей, которые покинули орбиту Земли и облетели Луну на борту "Аполлона 8" в 1968 году.