Часы от Apple поступят в продажу в начале следующего года

Об этом говорится в 53 выпуске информационной программы "Новости Apple".

Приоблести часы захочет вероятно каждый десятый пользователь iPhone, о чем в своем новом отчете сообщают эксперты исследовальтельского агентства UBC.

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Также сообщается, что акции Apple упали на 3,3%. Резкое снижение курса ценных бумаг привело к тому, что капитализация американского производителя уменшилась на 22,6 млрд. долларов за один торговый день.