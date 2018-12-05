В парламенте Британии опубликовали доказательства продажи личных данных пользователей Facebook

Facebook пытался сделать все возможное, чтобы пользователи не узнали, что их звонки записываются.

Парламент Великобритании опубликовал 250 страниц внутренней переписки менеджмента Facebook Inc. в качестве доказательства предоставления ряду компаний специального доступа к пользовательским данным с целью их продажи.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на Financial Times, исходя из личных бесед топ-менеджмента соцсети, включая основателя Facebook Марка Цукерберга, компания внесла в "белые списки" ряд фирм, включая Netflix и Airbnb, для распостранения им личных данных пользователей.

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В отчете парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту говорится, что Facebook пытался сделать все возможное, чтобы пользователи не узнали, что их звонки записываются, а текстовые сообщения собирались во время обновления мобильных устройств на системе Android.

Внутренние документы были предоставлены парламентариям Британии в рамках иска компании Six4Three LLC против Facebook.

Пресс-секретарь Facebook заявила, что "документы, собранные для дела, являются лишь частью истории и представлены таким образом, что это вводит в заблуждение без дополнительного контекста".

Ранее УНИАН сообщал, что в течение последнего года Facebook обратилась ко многим банкам, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и U.S. Bancorp, предложив им поделиться с соцсетью финансовой информацией пользователей, в том числе трансакциями по банковским картам и данными о состоянии счета.