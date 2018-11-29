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Twitter закрыл фейковый аккаунт Путина с миллионной аудиторией

09:52, 29 ноября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

По данным соцсети, аккаунт @putinRF_eng был открыт в 2012 году, внешне оформлен как официальный сайт российского президента, на него было подписано более чем миллион человек, пишет «Радио Свобода».

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В Twitter в ночь на 29 ноября объявили, что аккаунт был закрыт после обращения к компании российских официальных лиц.

«Мы остановили действие @putinRF_eng за имитацию на основе достоверных данных, полученных от российских официальных лиц», – сказано в сообщении.

Кремль это решение пока не комментировал.

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Теги: #Twitter#Владимир Путин#фейковые аккаунты