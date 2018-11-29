Twitter закрыл фейковый аккаунт Путина с миллионной аудиторией

Учетная запись велась на английском языке.

Twitter объявил о закрытии англоязычного аккаунта, владельцы которого выдавали себя за президента России Владимира Путина.

По данным соцсети, аккаунт @putinRF_eng был открыт в 2012 году, внешне оформлен как официальный сайт российского президента, на него было подписано более чем миллион человек, пишет «Радио Свобода».

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В Twitter в ночь на 29 ноября объявили, что аккаунт был закрыт после обращения к компании российских официальных лиц.

«Мы остановили действие @putinRF_eng за имитацию на основе достоверных данных, полученных от российских официальных лиц», – сказано в сообщении.

We suspended @putinRF_eng for impersonation based on a valid report we received from Russian officials. Our impersonation policy can be found here: https://t.co/PIBC4nGI8H — Twitter Comms (@TwitterComms) November 29, 2018

Кремль это решение пока не комментировал.