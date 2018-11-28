В Непале открылся первый в стране ресторан с роботами-официантами (видео)

В Катманду открылся первый в стране ресторан, где столики обслуживают роботы.

В Непале открылся первый в стране ресторан, где столики обслуживают роботы. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Китае разработали робота-гусеницу, который будет помогать медикам проводит операции (видео) В Катманду открылся первый в стране ресторан, где столики обслуживают роботы. Андроидов разработала местная ИТ-компания, вдохновившись опытом Японии и Китая. Робот оснащен искусственным интеллектом, который может распознавать объекты, понимать речь и приносить заказы.

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