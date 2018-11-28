В Непале открылся первый в стране ресторан с роботами-официантами (видео)
12:52, 28 ноября 2018Наука и IT
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В Катманду открылся первый в стране ресторан, где столики обслуживают роботы.
В Непале открылся первый в стране ресторан, где столики обслуживают роботы.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Катманду открылся первый в стране ресторан, где столики обслуживают роботы. Андроидов разработала местная ИТ-компания, вдохновившись опытом Японии и Китая.
Робот оснащен искусственным интеллектом, который может распознавать объекты, понимать речь и приносить заказы.
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