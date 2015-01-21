В России крепнут сомнения по поводу колонизации Луны

К такому выводу после рассмотрения проекта Федеральной космической программы (ФКП) на период с 2016-2035 года пришел экспертный совет, созванный по поручению вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Известия.

«Для сверхтяжелого носителя с грузоподъемностью 80–90 тонн невозможно найти коммерческих нагрузок. Носитель подобной размерности будет стартовать в лучшем случае два раза в год. Из-за необходимости поддерживать инфраструктуру, производственные мощности, коллективы накладные расходы сделают сверхтяжелый носитель очень дорогим», — сообщается в заключении совета.

В качестве примера приводятся проекты американской ракеты Saturn V, использовавшейся для полетов на Луну, и советского носителя «Энергия», реализация которых прекращена.

Читайте такжеРоссия уже передумала лететь на Луну - "вокруг враги" Как отмечает издание со ссылкой на источник в Роскосмосе, отчет совета может повлиять на планы освоения спутника Земли. В ближайшее время проект ФКП будет рассматриваться правительством, а уже сейчас Министерство финансов РФ требует урезания космического бюджета на десять процентов в этом году, и на такую же величину — в следующем.

Всего в проекте ФКП на 2016-2025 года заложено 2,3 триллиона рублей. Секвестр означает, что эта сумма может уменьшится на 30-40 процентов. Всего в рамках программы по освоению Луны запланировано создание сверхтяжелой ракеты-носителя (214,6 миллиарда рублей) и пилотируемого транспортного корабля с соответствующей инфраструктурой (около 200 миллиардов рублей).