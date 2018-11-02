В США умер настоящий Super Mario

Марио Сигал сдавал японскому производителю компьютерных игр склад.

В США скончался 84-летний Марио Сигал, в честь которого японская компания Nintendo назвала своего знаменитого персонажа Super Mario.

Как сообщает BBC, американец итальянского происхождения был успешным в штате Вашингтон застройщиком. В 1980-х годах он сдавал в аренду склад для американского представительства компании Nintendo. В 1993 году Сигал шутил, что до сих пор ждет из Японии «чеки с роялти" за использование его имени в компьютерной игре об итальянском сантехнике.

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Изначально игра называлась Jumpman. Однако, в Nintendo хотели дать геро имя по-лучше. Сигал говорил, что глава американской ветви японской компании Минору Аракава как-то сказал ему, что Super Mario носит именно его имя.

Однако, американец не очень этим гордился. Как сказано в его некрологе, он «презирал славу и хотел, чтобы его знали за настоящие достижения в жизни». У реального Super Mario осталась жена Донна, четверо детей и девять внуков.

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Серия игр Супер Марио считается одной из самых успешных франшиз за все время. Последняя из серии имеет название Super Mario Odyssey. И она среди бестселлеров для платформы Nintendo Switch. Компания продала уже более 12 миллионов копий игры о сантехнике, который спасает принцессу.