Samsung надеется купить Blackberry за $7,5 млрд

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на близкий к переговорам источник, ориентировочная стоимость сделки – $7,5 млрд.

По его словам, за акции Blackberry Samsung предлагает от $13,35 до $15,49. По словам источника агентства, представители обеих компаний встретились на прошлой неделе, чтобы обсудить возможную сделку, пишет РБК.

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Подробности переговоров пока не разглашаются. Акции Blackberry на фоне этих сообщений выросли на Нью-Йоркской бирже на 30%. Однако уже после полуночи компания Blackberry официально заявила, что не ведет никаких переговоров с Samsung.

Южнокорейская компания от комментариев отказалась. Добавим, что в случае, если сделка все же состоится, она потребует одобрения правительства Канады. Министр промышленности этой страны Джеймс Мур, отвечая на соответствующий вопрос агентства Associated Press, заявил, что не намерен комментировать слухи и спекуляции.