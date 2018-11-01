Ученые рассказали, что успел сделать телескоп "Кеплер"

До "Кеплера" ученые не знали, насколько часто или редко в нашей галактике встречаются планеты, благодаря ему изменилось само понимание нашего места во Вселенной.

Телескоп "Кеплер", запущенный NASA в марте 2009 года для поиска новых миров, окончательно прекратил работу. Его топливный бак опустел, связь с ним навсегда потеряна.

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Строго говоря, топливо фактически закончилось еще в начале октября - тогда телескоп сильно потерял в "остроте зрения", но еще почти месяц передавал ученым данные своих последних наблюдений.

"Кеплер" открыл человечеству ворота для исследования космоса", - утверждает Уильям Боруки, который сам уже вышел на пенсию, но когда-то возглавлял разработку этого проекта NASA.

За девять с половиной лет работы на орбите телескоп отыскал больше 2500 планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы. И еще больше - потенциальных кандидатов, природу которых еще предстоит установить.

Среди обнаруженных им миров есть планеты, по размеру схожие с Землей. Там, как и на Земле, теоретически не исключено существование жизни.

"До "Кеплера" мы вообще не знали, насколько часто или редко в нашей галактике встречаются планеты, - говорит глава астрофизического подразделения NASA Пауль Херц. - Благодаря ему изменилось само понимание нашего места во Вселенной".

В отличие от звезд, планеты не излучают света, поэтому искать их намного сложнее. Приходится смотреть на звезды и ждать "затмения", точнее - транзита.

Транзит - это когда звездный диск пересекает другое небесное тело (например, комета или крупный астероид) и оно немного заслоняет источник света. Тогда тот почти неуловимо тускнеет - примерно на одну десятитысячную своей обычной светимости.

Именно такие "затмения" искал "Кеплер". Если транзит происходит регулярно, с одинаковой периодичностью, можно сделать вывод, что это не просто случайно пролетевшее мимо небесное тело, а планета, вращающаяся вокруг материнской звезды.

Тогда начинаются расчеты. Зная точную продолжительность транзита и массу самой звезды, можно вычислить длину орбиты, а по изменению яркости - размер открытой планеты.

На основании этих данных и с учетом температуры материнской звезды можно рассчитать и температурные характеристики спутника и ответить на главный вопрос: может ли на планете существовать вода в жидком виде, то есть может ли она - хотя бы в теории - быть пригодной для жизни.

20 декабря 2011 года ученые NASA объявили о том, что "Кеплеру" удалось отыскать первую экзопланету размером с Землю. Точнее, сразу две такие планеты: Kepler-20e и Kepler-20f. Тогда же было заявлено, что на расстоянии тысячи световых лет от Земли существует по меньшей мере 30 тыс. планет, потенциально пригодных для жизни.

А в целом, предполагают астрономы, наша галактика Млечный путь насчитывает не менее 50 млрд планет, из которых как минимум 500 млн могут быть пригодны для жизни.

Позже наблюдения телескопа позволили уточнить эти цифры: вокруг звезд Млечного пути вращается в общей сложности не менее 160 млрд планет. А в конце 2012 года была найдена первая "экзосолнечная система" из четырех планет.

В апреле 2013 "Кеплер" сделал свое самое громкое открытие: сразу три экзопланеты, сравнимые по размеру с Землей и находящиеся в так называемой зоне Златовласки - не слишком близко к материнской звезде, но и не слишком далеко от нее, чтобы там могла существовать жидкая вода - а значит, возможно, и жизнь.

Впрочем, чуть позже выяснилось, что Kepler-69c, скорее, похож на Венеру, и жизнь на ней, скорее всего, невозможна.

Через месяц, в мае 2013-го "Кеплер" чуть не пришлось списать досрочно. Там произошла необъяснимая поломка оборудования, и телескоп стало невозможно направлять в нужную сторону. Однако аппарат продолжал пересылать уже собранные данные, а через год инженерам удалось частично восстановить его работу.

Новая миссия получила название K2, и к январю 2015 года количество обнаруженных телескопом экзопланет перевалило за 1000.

А в мае того же года "Кеплеру" по-настоящему повезло - ему удалось увидеть полный цикл рождения сверхновой звезды: до, во время и после взрыва.

В мае 2016-го ученые NASA объявили, что из 1284 открытых экзопланет сто похожи на Землю, при этом девять из них расположены в "обитаемой зоне". А в 2017-м "Кеплер" отыскал "экзосолнечную систему" из восьми планет - прямо как наша (после того, как Плутон был разжалован и переведен в разряд карликовых планет).

Но главное - телескоп подтвердил, что теоретически пригодные для жизни планеты вращаются вокруг примерно каждой третьей звезды, которую можно увидеть на ночном небе.