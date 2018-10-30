Опубликован рейтинг украинских мобильных операторов с самым быстрым интернетом

Компания Ookla опубликовала рейтинг мобильных операторов Украины по скорости интернета, используя данные приложения Speedtest.

Результаты рейтинга определили благодаря тестам в приложении Speedtest. За последние полгода украинцы в приложении Speedtest совершили почти 3 млн тестов, измеряя скорость как недавно появившегося в Украине 4G, так и 3G.

Эксперты компании Ookla, которой принадлежит приложение Speedtest, проанализировали результаты тестов и определили среднюю скорость мобильного интернета украинских операторов.

Так, средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар оказалась самой высокой – 18,42. При этом скорость загрузки, как уточняется на сайте Ookla, у этого оператора была 20.14 Мбит/c, а передача данных – 9,54 Мбит/c.

На втором месте в рейтинге скорости оказался мобильный оператор Lifecell (средняя скорость 16.47), а на третьем месте – Vodafone Украина (13,52).

Согласно данным от Киевстар, 4G-связью от этого оператора сейчас охвачено 3410 населенных пунктов Украины, где живет около 20 млн человек.

У Lifecell сообщают, что их интернет четвертого поколения доступен в 2250 населенных пунктах, а Vodafone Украина не уточняет количество населенных пунктов.

В целом, благодаря запуску в Украине 4G – средняя скорость мобильного интернета по стране в целом выросла более чем в два раза – с 8.3 Мбит/c в сентябре 2017 года до 18.8 Мбит/c в сентябре этого года.

Это позволило Украине значительно подняться в международном рейтинг скорости интернета - Speedtest Global Index – со 111 на 75 место.