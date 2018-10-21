В Японии умер лауреат Нобелевской премии по химии

Ученый получил Нобелевскую премию в 2008 году за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка.

В японском Нагасаки на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура.

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Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на японский портал NHK.

Ученый получил Нобелевскую премию в 2008 году за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка. Свое открытие Симомура сделал вместе с Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи.

Осаму Симомура родился в городе Фукутияма, префектура Киото, в 1928 году. Вырос в Маньчжурии и Осаке, где его отец служил в армии. Позже их семейство переехало в город Исахая.

В 1958 году Симомура получил диплом магистра, а спустя два года защитил диссертацию. С 1960 года жил и работал в США.