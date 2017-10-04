Нобелевскую премию по химии вручили разработчикам технологии замораживания молекул

Нобелевскую премию по химии 2017 года вручили ученым Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе, сообщил комитет премии.

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Благодаря этой технологии ученые после мгновенного замораживания молекулы могут изучать ее, не нарушая естественной формы.

Как сообщал УНИАН, ранее Нобелевскую премию по физике присудили исследователям гравитационных волн, а по медицине - за исследования биоритмов в организме.