В Лондоне проходит презентация смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro (трансляция)

Презентованы будут смартфоны серии Mate 20 и аксессуары к ним.

Huawei сегодня вечером проводит свое самое масштабное событие этого года.

Им станет презентация смартфонов серии Mate 20 и аксессуаров к ним, в том числе второго поколения беспроводных наушников FreeBuds и часов Watch GT, пишет mobiltelefon.

Пресс-конференция проходит в Лондоне, где собрались журналисты со всего мира. Те, кто не смог попасть на мероприятие, смогут посмотреть его в прямом эфире на YouTube. Прямая трансляция началась в 16:00.

Читайте такжеВ сеть "слили" характеристики нового флагмана Huawei Mate 20

По последним данным, к анонсу готовятся четыре смартфона: стандартный Mate 20 с каплевидным вырезом, продвинутый Mate 20 Pro с «бровью», сканером отпечатка в экране и системой распознавания лица с VSEL-сенсором, игровой планшетофон Mate 20X с дизайном Mate 20 и люксовый Mate 20 Pro Porsche Design с эксклюзивным дизайном. Все будут построены на Kirin 980, а ключевыми достоинствами станут тройная камера Leica, 40-W зарядка и Android 9 Pie с EMUI 9.