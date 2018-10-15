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Обнаружен новый опасный для Android вирус

15:18, 15 октября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Об этом они сообщили в блоге компании Cisco. Вирус-вор GPlayed позволит киберпреступникам управлять гаджетом удаленно.

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Отмечается, что в оформлении опасной программы преступники копировали официальное приложение Google Play. После загрузки на экране гаджета появляется значок Google Play Marketplace.

Так, киберпреступники, могли самостоятельно заблокировать гаджет, а также использовать его для звонков или отправки сообщений. Более того, приложение способно выкрасть платежные данные.

Как сообщал УНИАН, компания Google начала отказ от операционной системы Android в пользу совершенно новой Fuchsia OS.

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Теги: #вирус для Android