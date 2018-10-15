Обнаружен новый опасный для Android вирус
15:18, 15 октября 2018Наука и IT
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На данный момент злоумышленники активно тестируют свою новую разработку - в будущем она может стать серьезной угрозой для устройств на Android.
Иллюстрация REUTERS
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус для Android.
Об этом они сообщили в блоге компании Cisco. Вирус-вор GPlayed позволит киберпреступникам управлять гаджетом удаленно.
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Отмечается, что в оформлении опасной программы преступники копировали официальное приложение Google Play. После загрузки на экране гаджета появляется значок Google Play Marketplace.
Так, киберпреступники, могли самостоятельно заблокировать гаджет, а также использовать его для звонков или отправки сообщений. Более того, приложение способно выкрасть платежные данные.
Как сообщал УНИАН, компания Google начала отказ от операционной системы Android в пользу совершенно новой Fuchsia OS.
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