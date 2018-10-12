цей матеріал доступний українською

Робот-человек София приехала на телеканал в двух чемоданах и позволила ведущему себя поцеловать (видео)

11:24, 12 октября 2018
Наука и IT
734 0

Впервые на "1+1" - робот в прямом эфире. Гонконгская разработка София на канал сегодня утром приехала в разобранном виде - в двух чемоданах, и уже через час вышла вживую.

В ТСН ответила на вопрос, как удержать украинскую молодежь от эмиграции. И пообщалась с ведущими "Сніданку".

Читайте такжеСамый умный робот София в прямом эфире рассказала об украинской молодежи (видео)

На вопрос Руслана Сеничкина, можно ли ее поцеловать, робот с улыбкой ответила "да".

Софии три года. Разработали ее представители США, Китая и Израиля, но гражданство у нее Саудовской Аравии. София, как говорят разработчики, может воспроизводить 72 человеческие эмоции и отвечать на любые вопросы. Ее приглашают на международные мероприятия, телеэфиры и интервью с мировыми звездами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #робот#робот София