Робот-человек София приехала на телеканал в двух чемоданах и позволила ведущему себя поцеловать (видео)
Впервые на "1+1" - робот в прямом эфире. Гонконгская разработка София на канал сегодня утром приехала в разобранном виде - в двух чемоданах, и уже через час вышла вживую.
В ТСН ответила на вопрос, как удержать украинскую молодежь от эмиграции. И пообщалась с ведущими "Сніданку".
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На вопрос Руслана Сеничкина, можно ли ее поцеловать, робот с улыбкой ответила "да".
Софии три года. Разработали ее представители США, Китая и Израиля, но гражданство у нее Саудовской Аравии. София, как говорят разработчики, может воспроизводить 72 человеческие эмоции и отвечать на любые вопросы. Ее приглашают на международные мероприятия, телеэфиры и интервью с мировыми звездами.