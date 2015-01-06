Google запустила сервис беспроводной трансляции музыки

Google запустил сервис Google Cast, который позволит запускать выбранные пользователем композиции с колонок, подключенных к интернету. Об этом сообщается в блоге компании, сообщает Lenta.ru.

Google Cast позволит запустить воспроизведение аудиоряда на колонках и медиаплеерах, подключенных к интернет. Для запуска аудиоряда могут использоваться Android- и iOS-устройства, поддерживающие эту технологию, а также через веб. Сами композиции проигрываются из облачного сервиса Google для получения высокого качества и экономии батарей мобильных устройств.

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На данный момент технологию поддерживают Deezer, Google Play Music, iHeartRadio, NPR One, Pandora, Rdio, TuneIn и другие. Из устройств сейчас Google Cast поддерживают устройства компаний Sony, LG и Denon. В будущем в число поддерживаемых устройств добавятся Android-телевизоры и игровые консоли.

Компания проводит аналогию технологии Google Cast с Chromecast, позволяющей запускать со смартфона видео на сторонних устройствах. В блоге отмечается, что сейчас Chromecast запущена в 27 странах.

Видео Google с примером использования нового сервиса: