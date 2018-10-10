Ученые выяснили, сколько лиц может запомнить человек

Способность человека запоминать и различать лица намного шире и позволяет включать в этот круг тысячи других людей, не принадлежащих нашему обычному кругу.

Ученые из Йоркского университета подсчитали, что человек может запомнить в среднем пять тысяч лиц людей.

Об этом говорится в статье британского психолога Роба Дженкинса и его коллеги из Йоркского университета, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает Naked Science.

Отмечается, что средний размер традиционных поселений колеблется в пределах от 150 до 200 с небольшим человек. На те же цифры указывают и оценка населения стоянок времен неолита, и среднее количество «френдов» в сегодняшних социальных сетях. Эта величина, внимание на которую впервые обратил английский антрополог Робин Данбар, считается обычным пределом числа постоянных социальных связей, которые мы можем поддерживать. Однако наша способность запоминать и различать лица намного шире и позволяет включать в этот круг тысячи других людей, не принадлежащих нашему обычному кругу.

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Исследователи из Йоркского университета набрали 25 добровольцев, которые в течение часа вспоминали как можно больше знакомых, лица которых они помнят, а затем - еще час - незнакомых: политиков, музыкантов и других знаменитостей. Имена называть не требовалось: достаточно было помнить внешность и указать, кто именно это был - скажем, «актриса, подруга героини из такого-то фильма» или «учился в параллельном классе».

В первые минуты добровольцы быстро заполняли свои списки, но скорость заметно падала в течение часа. Разумеется, вспомнить абсолютно все знакомые лица за один сеанс они не могли, однако, продолжив график, на горизонтальной оси которого указано время вспоминания, а на вертикальной - число лиц, ученые экстраполировали его и получили среднюю цифру. Кроме того, волонтерам дополнительно демонстрировались снимки почти 3500 знаменитостей, которых они могли знать, но не назвать сразу.

Объединив все эти результаты, авторы показали, что добровольцы помнили от 1000 до 10 тысяч лиц со средним числом в районе 5000.

Ранеее УНИАН сообщал, что исследователи из Бельгии и США выделили 15 генов, отвечающих за черты лица.