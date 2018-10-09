Google презентовала смартфон Pixel 3, планшет Slate и новое устройство для дома (фоторепортаж)

По сравнению с предыдущими моделями, у новых смартфонов Pixel стал больше дисплей.

9 октября компания Google на презентации в Нью-Йорке представила свои новинки: смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, планшет Pixel Slate, домашнюю станцию Home Hub и беспроводное зарядное устройство Pixel Stand.

По сравнению с предыдущими моделями, у новых смартфонов Pixel стал больше дисплей (но не такой большой, как в 10-м iPhone). Об этом пишет ТСН.

Диагональ Pixel 3 составляет 5,5 дюймов, Pixel 3 XL - 6,3 дюйма. У "старшего брата" появилась "челка", как у последних смартфонов Apple.

Телефоны оснащены процессором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

У гаджетов две фронтальные камеры по 8 мегапикселей и одна фронтальная с разрешением 12,2 мегапикселей.

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Для фотографий у Pixel 3 и Pixel 3 XL будет несколько новых функций. Zoom out позволит делать качественное селфи без специального штатива за счет уменьшения изображения. Еще одна функция Top Shot выберет лучший кадр из серии снимков. Гаджет сам уберет смазанные фотографии и снимки с моргающими людьми.

Еще одна новая функция - новинки Google смогут отвечать на звонки вместо хозяина. Смартфоны расшифруют речь собеседника и выведут ее на экран. Звонящим можно ответить с помощью стандартных фраз, которые вместо хозяина телефона зачитает робот.

Эту функцию можно будет использовать для борьбы со спамом. Если поступил звонок от неизвестного абонента, смартфон сам будет спрашивать его о цели звонка и выводить ответ на экран. Если хозяин решит не отвечать, то неизвестный номер будет отправлен в папку "спам".

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Смартфоны работают на операционной системе Android 9.0 Pie, поддерживающей управление с помощью жестов. Сканер отпечатков пальцев все так же располагается на задней панели.

Смартфоны будут доступны в черном, белом и розовом цветах для предзаказа с 9 октября в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и еще восьми странах. Pixel 3 и Pixel 3 XL будут стоить 799 и 899 долларов соответственно.

Google также представила свой планшет — Pixel Slate. У гаджета есть встроенная защита от вирусов с автоматическим обновлением. Планшет оснащен двумя динамиками на лицевой стороне, а также двумя камерами на 8 МП на лицевой и задней панелях. Pixel Slate будет стоить от 599 долларов. Дополнительно можно будет купить клавиатуру за 199 долларов и стилус за 99 долларов.

Еще одна новинка Google - домашняя станция Home Hub. С помощью этого устройства, которое управляется голосом, можно будет узнать время, прогноз погоды, напомнить себе о назначенных на день мероприятиях. Также Home Hub сможет управлять устройствами "умного дома", включать/выключать свет, контролировать температуру в помещении, открывать входную дверь. В США станция будет стоить от 149 долларов.