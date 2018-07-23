Капсулу Hyperloop разогнали до рекордных 466 км/ч

Рекорд скорости был установлен на соревнованиях разработчиков капсул для транспортной системы Hyperloop.

На соревнованиях разработчиков капсул для транспортной системы Hyperloop, проводимых компанией Space X, был установлен новый рекорд скорости - 466,7 км/ч.

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Такого результата добились инженеры из немецкой команды WARP Hyperloop, передает kommersant.ru. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2017 года, когда капсула компании Hyperloop One разогналась до 386 км/ч.

Hyperloop («Гиперпетля») состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна передвигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей. Идею транспортной системы предложил в 2012 году предприниматель Илон Маск. В августе 2013 года он оценил затраты на ее реализацию в $6–7,5 млрд. Развитием проекта занялись две компании - Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One.