Владельцы новых iPhone пожаловались на неанонсированную функцию

Речь идет о том, что при съемке селфи получается чрезмерно сглаженная кожа лица и исправить это нельзя.

Функция улучшения снимков фронтальной камеры на новых iPhone XS и iPhone XS Max оставила многих пользователей недовольными.

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Об этом сообщает Business Insider, назвав проблему "бьютигейтом" (по аналогии с "бендгейтом" - скандалом со сгибанием iPhone 6 Plus), передает Экономическая правда. При съемке лица на фронтальную камеру новых моделей снимок получается светлее и в более теплых цветах. При желании это можно исправить обработкой.

А вот чрезмерно сглаженную кожу лица исправить уже не получится. В итоге детализация снимков на новых моделях хуже, чем на старых.

Более того, эту функцию невозможно отключить. Об этом не говорилось на презентации Apple, не упоминается о функции и в описании устройств на официальном сайте компании.

По данным 9To5Mac, Apple уже связалась с одним из авторов жалоб - блогером Абдулом Дрэмали. Он сообщил, что компания начала активно работать над решением проблемы.

Как сообщал УНИАН, iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях в Украине 19 октября 2018 года.