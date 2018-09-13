Apple снимает с продажи самую популярную модель iPhone

После презентации своих новинок компания прекратила продажи iPhone X, а также IPhone SE, iPhone 6s.

Компания Apple прекратила продажу смартфонов IPhone SE, iPhone 6s, а также iPhone X, который был выпущен в прошлом году.

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Как сообщает biz.liga.net со ссылкой на The Verge, несмотря на слухи о низких продажах флагманов iPhone X, финансовые показатели компании показали, что на самом деле он продавался достаточно хорошо.

По словам генерального директора Тима Кука, продажи iPhone X превзошли все ожидания Apple. "Смартфон стал нашим самым продаваемым с момента выпуска", -заявил он.

Однако, тем не менее, с новыми iPhone XS, XS Max и iPhone XR снятие с продаж iPhone X имеет смысл, отмечает издание. Таким образом, компания полностью перестала продавать смартфоны, оснащенные 3,5-миллиметровым звуковым разъемом для подключения наушников.

Как сообщал УНИАН, Apple представила три новых модели смартфонов - iPhone XS, с увеличенным экраном iPhone XS Max, а также более простую версию iPhone XR. В день презентации стоимость акций компании достигала $224,18, однако после нее – снизилась на 1,3% - до $220,9.