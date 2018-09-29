В NASA предупредили об астероиде размером с Биг Бен

В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час.

Специалисты американского космического агентства NASA предупредили о том, что к Земле приближается крупный астероид SP1, сообщает Daily Express.

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Сообщается, что точные размеры астероида неизвестны, по предварительным данным его длинна составляет от 70 до 160 метров, он может своими масштабами превосходить высоту Биг Бена или колеса обозрения в Лондоне.

В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час. Он приблизится на максимально близкое расстояние к Земле 3 октября. По расчетам, в этот день астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 5,87 млн километров, что составляет около 15 расстояний от Земли до Луны.