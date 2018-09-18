"Охотник за планетами" TESS передал на Землю свой первый снимок (фото, видео)

Космический телескоп TESS называют заменой телескопа Kepler, который почти полностью выработал свой ресурс.

Космический аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сфотографировал яркую звезду R Doradus одной из своих камер во вторник, 7 августа.

Эта звезда настолько яркая, что создает ряд засвеченных пикселей на снимке, сообщает НВ со ссылкой на NASA.

TESS оснащен четырьмя телескопами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, каждый из которых имеет поле зрения 24 на 24 градуса.

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"В море звезд, наполненных новыми мирами, TESS забрасывает широкую сеть и будет собирать перспективные планеты для дальнейшего изучения. Этот первый научный снимок показывает возможности камер TESS", - сказал директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Пол Герц.

Космический телескоп TESS называют заменой телескопа Kepler, который почти полностью выработал свой ресурс. TESS был запущен в космос в апреле 2018 года и предназначен для поиска экзопланет методом транзитной фотометрии, он отслеживает изменение блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску.

Камеры TESS, спроектированные и изготовленные лабораторией Линкольна Массачусетского технологического института в Лексингтоне, Массачусетсе и Институте MIT Kavli, контролируют большие полосы неба, чтобы искать так называемые транзиты, то есть следы прохода планеты на фоне звезды. Такой проход вызывает регулярное падение яркости звезды.

Видео: NASA Goddard

TESS проведет за два года мониторинг 26 секторов неба, по 27 дней каждый. В течение первого года работы спутник будет изучать 13 секторов, составляющих южное небо. Затем TESS обратится к 13 секторам северного неба, чтобы провести второе годовое исследование.