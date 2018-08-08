Ученые открыли 44 новые планеты земного типа с помощью сломанного телескопа

Kepler разконсервировался в конце прошлой недели и начал передавать данные на Землю о новых находках.

Ученые обнаружили 44 неизвестные до сих пор экзопланеты за раз благодаря данным с телескопа Kepler. Обычно наблюдения заканчивались регистрацией не больше десятка космических тел.

Более того, космический телескоп Kepler собрал данные о них после серьезного технического сбоя, из-за которого инженеры потеряли контроль над ним еще в 2013 году, пишет Newsweek.

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«Два из четырех рычагов контроля вышли из строя, что означает, что Kepler не мог дальше выполнять свою изначальную миссию наблюдения за одним конкретным районом на небосклоне», - пояснил астроном Мотохиде Тамура из Университета Токио.

На этой же неделе ученые обнаружили целый ряд новых странный и удивительных планет, среди которых есть и похлжие на Землю за своим размером. А некоторые из них так быстро кружат вокруг своей звезды, что делают одно вращение вокруг орбиты быстрее, чем проходят земные сутки.

«Было приятно обнаружить такое большое количество небольших планет», - сказал астроном Джон Ливингстон.

«16 из них такие же, как и Земля, одна оказалась чрезвычайно малой и похожей на Венеру, что особенно интересно. Ведь такой размер близок к пределу возможности обнаружения. Четыре планеты вращаются вокруг своей звезды менее чем за 24 часа. Другими словами, год на этих планетах короче, чем день на Земле», - добавил он.

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Команда ученых особенно увлечена другими 18 обнаруженными планетами в сложных планетарных системах. По словам Ливингстона, они могут помочь лучше понять район, в котором расположена наша солнечная система.

«Исследования этих систем поможет нам осознать, как планеты и даже наша собственная солнечная система была сформирована. Изучение этих других миров может нас многому научить», - добавил астроном.

Будущее телескопа Kepler, который находится в космическом пространстве уже почти десятилетие, было темой для обсуждения в последнее время.

«Нам повезло, что Kepler продолжает функционировать», - сказал Тамура.

Инженеры перевели его в спящий режим, чтобы сохранить энергию для пересылки данных на Землю. Однако, в начале августа телескоп проснулся и начал отправлять данные. Всего за время своей работы он обнаружил 2600 планет. Это доказывает, что в галактике Млечный путь больше планет, чем звезд.