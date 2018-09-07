Ученые нашли в человеческом мозге клетки смелости

Они играют ключевую роль в возникновении чувства тревоги.

Люди очень отличаются, когда речь идет о готовности пойти на риск. Впрочем, биологические механизмы в мозгу, которые определяют эту склонность, до сих пор оставались загадкой.

Как пишет Newsweek, ученые из шведского Университета Уппсала и Федерального университета Рио Гранде ду Норте в Бразилии обнаружили группу клеток в гиппокампе головного мозга, которые играют ключевую роль в определении смелости в поведении, а также в возникновении чувства тревоги.

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Ученые заметили, что некоторые нейроны, которые называют OLM-клетками, во время стимулирования производят определенный тип мозговых волн, которые наблюдаются у животных, когда они чувствуют себя защищенными в опасной среде. К примеру, такие волны появляются, когда они прячутся от хищника.

Манипуляции с OLM-клетками показали, что они влияют на поведение, порождая чувство тревоги и меняя готовность рисковать. Открытие этого механизма может иметь серьезное влияние на то, как медицина подходит к лечению патологических тревожных состояний у людей.

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Тем более, что у таких пациентов сильно нарушена способность вести себя уверенно и смело. Нормальная тревога – важный механизм выживания. Потому что она помогает избежать угроз и защититься от вреда. Но многие люди сегодня страдают от хронических приступов тревоги, которые сильно ухудшают качество их жизни.