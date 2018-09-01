Apple сообщила о первой аварии своего беспилотного автомобиля

Представитель Apple подтвердил, что компания подала властям отчет о случившемся, но не раскрыл деталей.

Apple Inc. предоставила департаменту транспортных средств Калифорнии отчет о первой аварии своего беспилотного автомобиля.

Читайте такжеApple готовит масштабное обновление линейки продуктов - СМИ

Как сообщает Reuters со ссылкой на документ, ДТП произошло днем 24 августа в округе Санта-Клара, неподалеку от штаб-квартиры компании в Купертино.

Автомобиль Lexus RX450h с тестируемой Apple системой автопилота ехал со скоростью менее 1 мили в час (около 1,6 км/ч) и планировал перестроиться в другую полосу, когда в него врезалась другая машина - Nissan Leaf 2016 года. Она, по оценкам специалистов, ехала со скоростью 15 миль в час (24,1 км/ч). В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения, но никто не пострадал.

Представитель Apple подтвердил Reuters, что компания подала властям отчет о случившемся, но не раскрыл деталей. Он также отказался отвечать, кто был виновником ДТП.

Первые разрешения на тестирование беспилотных автомобилей Apple получила еще в апреле 2017 года: тогда были зарегистрированы три машины и шесть водителей. К маю этого года Apple увеличила автопарк беспилотных машин до 55 единиц.