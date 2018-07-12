Apple наняла инженера из Google для усовершенствования Siri

Apple неоднократно подвергалась критике из-за того, что Siri совершенно не отвечает современным требованиям.

Джон Джаннандреа, бывший глава подразделения Google по поиску и искусственному интеллекту, станет руководителем отдела "машинного обучения и стратегий искусственного интеллекта".

53-летний шотландский инженер будет контролировать команду, которая работает над Core ML и Siri, передает Новое время.

Core ML - это система обучения Apple для приложений. Это помогает разработчикам легко запускать инструменты искусственного интеллекта на мобильных устройствах, и для Apple важно сохранить лидерство в сфере самых современных приложений в мире. Также Джаннандреа продолжит работать над технологиями, которые включают обработку речи и текста и предоставление полезной информации пользователям. Этот функционал в Apple используется в Siri.

Читайте такжеNational Interest: Роботы-убийцы под контролем искусственного интеллекта изменят суть войны

Эта работа подпадает под категорию "естественного понимания языка" или NLU, под-области искусственного интеллекта, которая предназначена для обучения компьютеров пониманию человеческого языка. Это невероятно сложно, но Джаннандреа сказал, что считает, что это самая захватывающая часть ИИ. В интервью 2017 года он даже упомянул о понимании естественного языка как о "святом Граале для прикладного искусственного интеллекта".

Siri была представлена в 2011 году, но с тех пор ее развитие затормозилось и во многом, Siri - всего лишь автоответчик. Сейчас она уже не может конкурировать с такими продвинутыми голосовыми ассистентами, как Amazon Alexa или помощником Google. Apple неоднократно подвергалась критике из-за того, что Siri совершенно не отвечает современным требованиям.

Перед тем, как перейти в Apple, Джон Джаннандреа работал восемь лет в Google, где также занимался технологиями машинного обучения. Помимо этого, он основал стартапы Tellme Networks и Metaweb Technologies. TellMe управлял телефонной линией, которая использовала распознавание голоса, чтобы отвечать на запросы абонентов о таких вещах, как погода и фондовый рынок.

Как сообщал УНИАН, ранее в Google отказались от разработки искусственного интеллекта в военных целях.