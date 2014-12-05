США сделали первый шаг к полету на Марс: запущен корабль Orion

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на NASA .

Основной целью полета является тестирование систем корабля Orion, который окажется в экстремальных условиях. Аппарат побывает на высокой орбите — примерно 5,8 тысячи километра, что более чем в 14 раз выше, чем МКС, где пересечет радиационный пояс Земли. В плотные слои атмосферы Orion, как ожидается, войдет со скоростью до 32 тысяч километров в час. Капсула корабля при этом нагреется до 2,2 тысячи градусов Цельсия.

Первоначально старт корабля был намечен на 07:05 4 декабря 2014 года по времени Восточного побережья США (14:05 по Киеву), однако не раз переносился в течение стартового окна, закрывающегося в 09:44 (16:44 по Киеву). Среди причин переноса НАСА называло судно, проплывавшее рядом со стартовой площадкой, высокую скорость ветра (в два раза превышающую максимально допустимую для запуска), превышение температуры в двигателях центральной ступени ракеты-носителя (потом оказалось, что с агрегатами все в порядке) и проблемы с топливным клапаном.

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Сам корабль американцы планируют использовать для полетов на Марс: в 2021 году НАСА собирается c участием Orion направить своих астронавтов уже к Красной планете.

Дизайн корабля Orion напоминает таковой у аппаратов Mercury и Apollo, используемых США до 1970-х годов. Общая масса Orion превышает 20 тонн, а его грузовой модуль конусообразной формы имеет высоту более трех метров и диаметр основания около пяти метров. Orion способен транспортировать до шести астронавтов; объем его жилого пространства равен примерно девяти кубическим метрам.

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Корабль спроектировал и построил американский аэрокосмический (и оборонный) гигант Lockheed Martin при участии специалистов ЕКА (Европейского космического агентства). Европейцы для этого предоставили американской стороне космический грузовик ATV (Automated Transfer Vehicle), который подвергся существенной модернизации. Организация первого тестового полета корабля обошлась США в 370 миллионов долларов.

Ракета-носитель тяжелого класса Delta IV создана компанией ULA (United Launch Alliance) исключительно из компонентов, разработанных и произведенных в США. В отличие от Atlas V, на ней не установлены российские двигатели РД-180.