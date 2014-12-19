УНИАН запустил проект "Гречкометр", где сравнил падение гривни и рубля, а также цены на хлеб, гречку и соль

УНИАН запустил новый проект - "Гречкометр" - http://grechkometr.unian.ua

В онлайн-режиме вы можете проследить, как сильно обесценились гривня и рубль с начала аннексии Крыма (17 марта 2014 года). "Гречкометр" демонстрирует процент девальвации украинской и российской национальных валют к доллару и процентную разницу в девальвации.

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Сравнить уровень девальвации также можно на примере трех продуктов - хлеба, гречки и соли. По состоянию на 21:45 19 декабря, цена на гречку в Украине колеблется на уровне $0,82, в оккупированном Крыму - $1,09, в России - $1,43.

Чтобы быстро перейти на страницу проекта, достаточно лишь нажать на значок укропа возле логотипа УНИАН.