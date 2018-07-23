"Планета Х" уничтожит все живое: озвучен сценарий апокалипсиса

09:13, 23 июля 2018
Наука и IT
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Художественное изображение гипотетической "Планеты Х" / Caltech/R. Hurt (IPAC)

По его словам, небесное тело подобралось к Земле на рекордно минимальное расстояние - его гравитационное поле может спровоцировать возникновение природных катаклизмов, передает The Siver Telegram.

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Речь идет о возникновении гигантских разломов в земной коре и извержении вулканов, которые значительно участились в последнее время. По мнению некоторых ученых, глобальная катастрофа начнется с извержения Йеллоустонского супервулкана.

Согласно большому количеству мифов и легенд, "Планета X" должна уничтожить все живое на нашей планете. Некоторые ученые считают эти утверждения правдивыми, веря в существование этого небесного тела. Однако пока прямых доказательств существования Нибиру не обнаружено.

Напомним, сторонники теории заговора утверждают, что за Нептуном есть планета Нибиру, или "Планета Х", которая может уничтожить Землю.

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Теги: #катастрофа#Земля#планета