К Земле приближается "смертоносный" астероид

Если он столкнется с Землей, полностью разрушит город или вызовет мощное цунами в случае падения в воду, считает астроном, сторонник теории заговора доктор Захарович, передает Ladbible.

В NASA ранее сообщили, что 25 февраля астероид пройдет мимо земли, однако замалчивали информацию о размерах объекта. А его диаметр может достигать километра.

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Захарович считает, что астероид происходит от легендарного гиганта скрытой планеты - Планеты X.

Отмечается, что сторонники теории заговора утверждают, что за Нептуном есть планета Нибиру, или Планета Х, которая может уничтожить Землю.

Ранее, 25 января, около 7 утра мимо Земли пролетел астероид 2017 BX. Он прошел в 261 тыс. км от Земли и двигался со скоростью 26 700 км/час. Его размер составлял 4-14 метров (меньше, чем автобус, но больше за автомобиль).

Отмечается, что это второй астероид, который пролетел мимо Земли за последние три недели.