Google грозит еще один рекордный штраф от ЕС - СМИ

ЕК может озвучить решение по одному из важнейших антимонопольных дел против Google уже на этой неделе.

Европейская комиссия в среду может огласить решение по антимонопольному делу против Google, связанному с доминированием его ОС Android для мобильных гаджетов.

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Об этом сообщает Reuters. Как отмечается, всего год назад ЕК взыскала с Google рекордный штраф в 2,4 миллиарда евро за злоупотребление положением на рынке поисковых систем.

По словам знакомых со сферой источников, сумма нового штрафа может превысить рекорд прошлого года, посколько дело Android является более широким.

Отмечается, что решение по Android является самым важным в тройке антимонопольных дел против Google, которая занимает доминирующее положение на рынке мобильных приложений. Около 90% загрузок приложений на устройства на базе Android в Европе осуществляется через Play Store от Google.

По мнению регуляторных органов ЕС, Google подминает под себя рынок, вынуждая или склоняя производителей смартфонов предустанавливать на устройства продукты Google, такие как Google Search, Play Store и браузер Chrome.