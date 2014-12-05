Ученые создали самую высокоскоростную камеру в мире

Результаты своего исследования авторы опубликовали в журнале Nature, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Университета Вашингтона в Сент-Луисе, передает Lenta.ru.

Современные камеры способны производить съемку с частотой до нескольких десятков миллионов кадров в секунду. Их возможности ограничены скоростью считывания информации от камеры и записи ее на электронные чипы. Ученым из США удалось обойти эти ограничения, используя особенности распространения фотонов лазерного пучка.

В новой камере используется специальный объектив. В нем фотоны путешествуют в специальной системе из миллиона зеркал, представляющих собой трубчатые микроструктуры. Размер каждого зеркала не превышает 50 квадратных микронов. Взаимное расположение зеркал организовано таким образом, что позволяет разнести по времени прохождение фотонов через всю систему в целом.

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После объектива разнесенные во времени фотоны попадают на фотокатод и выбивают из него электроны, которые, проходя через переменное магнитное поле, попадают на люминофор и формируют серию статичных изображений. Результирующая картинка в итоге получается как после компьютерной обработки.

По словам создателей новой камеры, она позволит буквально увидеть движение света и может пригодиться для исследований процессов, связанных с динамикой биомолекул и химических реакций.