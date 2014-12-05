Американская компания выпустила на рынок универсальное средство самообороны

Американская компания Street Wise Security Products начала продажи универсального средства самообороны Police Force Triple Defender (PFTD). Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Firearm Blog, устройство совмещает в себе мощный светодиодный фонарик с функцией стробоскопа, электрошокер и баллончик с перцовым спреем.

В основе PFTD — прямоугольный параллелепипед из полимерных материалов с шестью планками Пикатинни и пистолетной рукояткой (Defender Six-Sided Rail Unit, DSSRU). Снизу к DSSRU крепится диспенсер F4 Tactical (F4T), совместимый с перцовыми баллончиками Sabre Red. Его дальнобойность составляет до 7,62 метра.

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Сверху на PFTD устанавливается фонарик-электрошокер Police Force 8,500,000 Tactical Stun Flashlight, способный, по заверениям производителя, временно ослепить потенциального противника. Шокер, как отмечает The Firearm Blog, может выдавать 8,5 миллиона вольт. Тем не менее на сайте Street Wise Security Products поясняется, что фактическое выдаваемое изделием напряжение установить сложно, но по своей эффективности Tactical Stun Flashlight сравним с аналогичными шокерами на 8,5 миллиона вольт и более.

Рекомендованная розничная цена Police Force Triple Defender — 130 долларов. Масса изделия — 1,4 килограмма.

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Наличие дополнительных планок Пикатинни предполагает возможность крепления на PFTD и других устройств. К примеру, на него можно установить штык-нож или прибор ночного видения.