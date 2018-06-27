Инвесторы Facebook потребовали отставки Цукерберга

У них есть опасения насчет структуры правления, которые компания, кажется, не готова устранить, а это может привести к возникновению проблем.

Инвесторы, вложившие в Facebook в общей сложности $3 млрд, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.

Читайте такжеЦукерберг снова под ударом: СМИ узнали, как производители смартфонов зарабатывают на пользователях Facebook

Журналисты Business Insider поговорили с шестью акционерами социальной сети - каждый из них согласился с тем, что недовольство методами управления компанией достигло пика с 2012 года, когда Facebook вышла на биржу, передает kommersant.ru.

За последние несколько месяцев компания оказалась втянута в серию скандалов, самый громкий из которых связан с Cambridge Analytica и утечкой данных 87 млн пользователей соцсети. Акционеров не устраивает то, как компания реагирует на них, а виной тому, по мнению инвесторов, является в корне неверная структура руководства компанией - сейчас Цукерберг де-факто неприкасаемый.

«У нас есть опасения насчет структуры правления, которые компания, кажется, не готова устранить, а это может привести к возникновению проблем - репутационных, с регуляторами и других», - заявил финансовый инспектор Нью-Йорка, который контролирует акции Facebook на общую сумму в $895 млн через пенсионные фонды города.