Скандал вокруг Facebook: компания Cambridge Analytica потеряла клиентов и закрывается

"Действовали этично и законно, но огласка в медиа сделал недоступными для нас всех клиентов и поставщиков", - заявили в Cambridge Analytica.

Британская компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным более 87 миллионов пользователей Facebook, прекращает свою работу. Ранее фирму обвинили в ненадлежащем использовании данных пользователей соцсети от имени ее клиентов.

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"Несмотря на неизменную уверенность компании в том, что сотрудники Cambridge Analytica действовали этично и законно, огласка в медиа сделала недоступными для нас всех клиентов и поставщиков. В результате больше невозможно продолжать руководить компанией и бизнесом", - говорится в пресс-релизе на сайте Cambridge Analytica, передает Громадське.

Социальная сеть Facebook отказалась комментировать закрытие Cambridge Analytica.

Как сообщал УНИАН, скандал вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей пользователей без их согласия. Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них.

Марк Цукерберг извинился за скандал с разглашением данных пользователей Facebook, а также дал объяснения в Конгрессе США.

Как сообщал УНИАН, Facebook запустит сервис онлайн-знакомств.