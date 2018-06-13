Стало известно, какую информацию о пользователях собирает Facebook

Соцсеть знает почти все об устройствах своих пользователей.

Компания Facebook собирает при помощи своих продуктов широкий спектр данных о пользователях и их устройствах. В частности – метаданные сделанных фотографий, информацию об установленных плагинах и приложениях, и даже о движении курсора на экране.

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Об этом говорится в письме компании Facebook, обнародованном Конгрессом США.

Из документа следует, что компания получает информацию об устройстве пользователя: операционной системе, харде и версиях софта, количестве доступного свободного места на диске, приложениях, плагинах и названиях файлов, а также уровне заряда батареи.

Компания получает доступ к информации об операциях и поведении пользователя на устройствах, вплоть до того, октрыто ли окно соцсети в фоновом режиме и двигается ли курсор на экране.

Facebook также собирает информацию об идентификаторах устройства и приложений, а также сигналах, поступающих на устройство: в частности – относительно ближайших доступных точек доступа Wi-Fi и сигналах Bluetooth. Компания может установить название мобильного оператора или провайдера, используемый язык и часовой пояс, и даже номер телефона пользователя.

Учитываются также данные из настроек устройства: местоположение в системе GPS, данные камеры и сделанных фотографий. Собираются и файлы Cookie, включая ID и настройки.

Отмечается, что Facebook использует полученную информацию для предоставления своих услуг, в частности – персонализации возможностей и контента для отдельно взятого пользователя. Кроме того, компания может получать информацию о пользователях и от сторонних компаний.

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook предоставляла доступ к личным данным пользователей некоторым компаниям, несмотря на обещание в 2015 году остановить передачу данных разработчикам приложений.