Blue Origin начнет продавать билеты в космос в 2019 году

Первыми пассажирами во время испытательных полетов станут сотрудники компании.

Аэрокосмическая компания Blue Origin планирует начать продавать билеты на полеты в космос в 2019 году.

Об этом заявил на саммите в Вашингтоне старший вице-президент компании Роб Майерсон, сообщает N+1 со ссылкой на SpaceNews.

Blue Origin - частная аэрокосмическая компания, специализирующаяся на суборбитальном космическом туризме. Для этого она построила и уже несколько лет испытывает систему New Shepard, состоящую из многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы. Ракета поднимает капсулу выше линии Кармана (условная граница космоса на высоте в 100 километров), после чего капсула отсоединяется и обе части системы приземляются независимо друг от друга.

В 2015 году Blue Origin впервые вертикально посадила для повторного использования ракету-носитель, побывавшую в космосе, и с тех пор уже несколько раз повторяла подобные испытания, а также начала тестировать пассажирскую капсулу второй версии, с большими иллюминаторами. Компания уже восемь раз запускала New Shepard, однако до сих пор в космос слетали только дафнии и манекен. В 2016 году сообщалось о планах по запуску первых туристов в 2018 году, однако затем сроки перенеслись на апрель 2019.

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Теперь стало известно, что Blue Origin планирует начать пилотируемые запуски «скоро», однако первыми пассажирами во время испытательных полетов станут сотрудники компании, и уже после прохождения всех испытаний New Shepard примет на борт космических туристов на коммерческой основе.

Точных сроков полетов пока не сообщается, однако Роб Майерсон, старший вице-президент компании, заявил, что в течение 2019 года планируется начать официально продавать билеты.

До сих пор неизвестно, сколько будет стоить билет, и когда клиенты Blue Origin полетят в космос.

В то же время, прямой конкурент Blue Origin, компания Virgin Galactic, продает билеты уже несколько лет, и при этом все еще тестирует космоплан VSS Unity, который недавно совершил второй полет на своих двигателях (первый корабль из серии SpaceShipTwo, VSS Enterprise, потерпел крушение во время испытательного полета в 2014 году.).