Blue Origin успешно испытала суборбитальный корабль (фото, видео)

08:51, 30 апреля 2018
Наука и IT
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@blueorigin

Американская компания Blue Origin провела испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Запуск был произведен с пусковой площадки в штате Техас.

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Корабль New Shepard поднялся на расчетную высоту в 100 км. После чего отделившаяся от носителя капсула для экипажа спустилась на землю на парашютах и приземлилась через 10 мин. 13 сек. полета. Перед этим ракета совершила управляемую двигателями вертикальную посадку.

@blueorigin

На борту корабля находилось экспериментальное оборудование, в частности, разработанный NASA монитор SFEM-2 для измерения содержания углекислого газа и других показателей внутри капсулы во время полета.

Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных космических полетов по баллистической траектории. Испытания этого коробля проводились с ноября 2015 по октябрь 2016 года. Это испытание - восьмое по счету.

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Теги: #испытания#корабль