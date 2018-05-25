Засуха и наводнения: ученые вычислили дату разрушительной катастрофы

Этот эффект спровоцирует десяток больших бедствий на планете.

Уже к концу века средняя температура на планете может вырасти на четыре градуса. А это в свою очередь приведет к небывалой засухе и масштабным наводнениям.

Об этом заявили ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук, проанализировав текущие темпы изменений климата, пишет Сегодня.uа.

Исследователи отмечают, что развитие промышленности и индустриальный подъем с 2064 по 2095 год спровоцирует рекордный рост температур. Ученые считают, что рост температуры на четыре градуса не будет губительным для человечества в краткосрочной перспективе, однако длительный эффект "теплицы мирового масштаба" спровоцирует десяток крупных стихийных бедствий.

Читайте такжеДикая природа и экстрим: GoPro опубликовала видео из лучших кадров 2017 года

В своем исследовании ученые отметили, что повышение температуры вызовет серьезные угрозы для экосистем и связанных с ними городов и промышленных зон. Кроме уникальных температурных рекордов, жителей Земли ждут небывалые засухи и масштабные наводнения, спрогнозировать последствия которых ученые пока не могут.

Ранее другие ученые выяснили, кому грозит глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.