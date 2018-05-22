SpaceX готовится за один старт запустить сразу семь спутников

В NASA рассчитывают, что аппараты будут работать на орбите не менее пяти лет.

Сегодня компания SpaceX готовится за один старт ракеты-носителя Falcon 9 запустить сразу семь спутников.

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В 21:47 по киевскому времени состоится запуск Falcon 9, который должен доставить на орбиту Земли пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо-немецких аппаратов GRACE-FO, которые будут выполнять функцию полезной нагрузки, сообщает NASA.

Запуск состоится с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Первыми примерно через 10 минут после старта от ракеты-носителя отделятся спутники-близнецы GRACE-FO, которым предстоит вести наблюдения за изменениями водного цикла и массы Земли для NASA и немецкого центра геофизических исследований, затем на орбиту будут выведены пять аппаратов серии Iridium NEXT. Они увеличат число аппаратов до 55 из запланированных 75.

Спутники GRACE-FO продолжат исследования, начатые в 2002 году. Аппараты, которые после ряда маневров будут следовать по одной орбите на расстоянии 220 км друг от друга, будут вести наблюдения за изменениями ледников, уровнем воды под поверхностью Земли, а также в реках, озерах и морях на ее поверхности. В NASA рассчитывают, что аппараты будут работать на орбите не менее пяти лет.

В случае, если старт ракеты-носителя сегодня по каким-то причинам не состоится, следующая попытка намечена на 23 мая.

Как сообщал УНИАН, 11 мая компания Илона Маска SpaceX запустила в космос новую модификацию ракеты Falcon 9 Block 5, которая вывела на орбиту Земли спутник Bangabandhu Satellite-1 по заказу правительства Бангладеш.