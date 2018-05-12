SpaceX впервые запустила самую мощную модификацию ракеты Falcon 9 (видео)

Инженеры SpaceX внесли множество изменений в конструкцию ракеты по сравнению с предыдущими модификациями.

Компания SpaceX 11 мая запустила ракету Falcon 9 новой модификации Block 5, которая вывела на орбиту бангладешский спутник связи Bangabandhu Satellite-1.

Ракета со спутником массой 3,7 тонны стартовала с площадки LC-39A Космического центра Кеннеди в 23:14 по киевскому времени, передает N+1.

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Через две с половиной минуты произошло разделение ступеней, а через восемь минут после старта первая ступень приземлилась на баржу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Вторая ступень продолжила полет для вывода спутника на геопереходную орбиту.

Бангладешский геостационарный спутник Bangabandhu Satellite-1 будет с помощью передатчиков в C- и Ku-диапазонах покрывать сигналом сам Бангладеш и весь окружающий регион, снабжая их связью, телесигналом и доступом в интернет.

SpaceX впервые использовала модификацию ракеты Falcon 9 Block 5 для коммерческого полета. Данная модификация использует более мощные двигатели, а также лучше предыдущих версий адаптирована для многоразового использования.

Компания заявляет, что первая ступень ракеты способна выдержать десять запусков с минимальным осмотром и восстановлением после посадок.

Отмечается, что SpaceX усовершенствовала ракету именно для многократного повторного использования.

Инженеры SpaceX внесли множество изменений в конструкцию ракеты по сравнению с предыдущими модификациями.

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Рама Octaweb, на которую крепятся двигатели первой ступени, в новой версии не приваривается к внутренним конструкциям ракеты, а крепится болтами. Предполагается, что это упростит межполетное обслуживание двигательного блока.

Кроме того специалисты SpaceX доработали и сами двигатели Merlin - теперь они выдают на восемь процентов большую тягу.

Также компания исправила конструктивные недостатки, которые NASA назвало недопустимыми для пилотируемых полетов. Во-первых, инженеры переработали конструкцию баков наддува высокого давления внутри бака с кислородом. В 2016 году именно конструктивный недостаток такого бака стал причиной взрыва Falcon 9 на стартовой площадке. Во-вторых, специалисты исправили проблему с образованием трещин в турбине двигателя Merlin, которую NASA также называла неприемлемой для полетов космонавтов на Falcon 9.

Наконец, в новой версии ракеты усовершенствована теплозащита многих элементов, а также применяются новые посадочные опоры и аэродинамические рули из титана.

Как заявляет SpaceX, все эти изменения позволят свести к минимуму межполетное обслуживание первой ступени и производить десять или более запусков одной и той же первой ступени с минимальной диагностикой систем и, если требуется, ремонтом.

На конференции перед запуском глава компании Илон Маск заявил, что в следующем году SpaceX планирует продемонстрировать возможности новой модификации, совершив два орбитальных запуска с одной и той же первой ступенью в течение 24 часов.

SpaceX называет Block 5 последним существенным обновлением Falcon 9. После его разработки инженеры компании сфокусируются на создании сверхтяжелой ракеты BFR. Она будет полностью многоразовой и в такой конфигурации сможет выводить на низкую околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки. Компания планирует использовать BFR для запусков не только на околоземную орбиту, но и на Луну и Марс, в том числе пилотируемых.