В Facebook появится новая функция - можно будет публиковать аудиосообщения

Голосовые сообщения можно будет публиковать в «историях» на фоне цветного фона или фотографий.

В социальной сети Facebook появится возможность размещать аудиосообщения через сервис Stories.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на TechCrunch.

Голосовые сообщения можно будет публиковать в «историях» на фоне цветного фона или фотографий.

Кроме того, в Facebook появится возможность сохранять Stories в архив, который будет устроен по тому же принципу, который используется для «историй» в Instagram, — все посты будут автоматически попадать в него спустя 24 часа после публикации в основной ленте. Храниться они будут не на смартфоне у пользователя, а в «облаке», что позволит сэкономить память устройства.

Нововведения пока доступны в тестовом режиме для пользователей из Индии, но в дальнейшем их планируется ввести для всех.

Ранее сообщалось, что прибыль Facebook за первый квартал 2018 года увеличилась на 50% по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года и достигла $11,966 млрд. При этом большую ее часть принесли доходы от рекламы.