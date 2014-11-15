Британец записал как звучит Wi-Fi

Фрэнк с 20 лет имеет проблемы со слухом. Он решил найти способ слышать то, что недостижимо для уха обычного человека. Так появился проект Phantom Terrains ("Фантомный "Ландшафт"), который Свейн воплощает вместе с саунд-дизайнером Дэниелом Джонсом, передает ТСН.

Идея этого проекта возникла у британца тогда, когда он решил носить слуховой аппарат. "Я слушал то, что должен был слышать в соответствии с настройками этого устройства. Тогда я задумался, почему решать, что я слышу, должны инженеры?", - рассказывает мужчина изданию Mashable.

Платформа, которую разработали Свейн с Джонсоном, работает с помощью сломанного Wi-Fi-модуля с iPhone. Сигналы беспроводной сети превращаются в звуки, которые зависят от силы сигнала, расстояния, уровня защиты и т.д. Отдаленные сигналы звучат как пощелкивания, более мощные - могут образовывать целую мелодию.

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Во время первого исследования Phantom Terrains Свейн обошел вокруг BBC Broadcasting House, сгенерировав визуальную и звуковую карты потоков сигналов Wi-Fi.

Британец планирует носить это устройство в течение 4-6 недель, чтобы адаптироваться. Он также с нетерпением ждет возможности опробовать его в сельской местности, чтобы узнать, как далеко надо отъехать от цивилизации, чтобы не иметь доступа к беспроводной сети.