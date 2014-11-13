Новый агитпроект Киселева купил домен у жителя Луганска за 100 долларов

19:36, 13 ноября 2014
Наука и IT
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Домен sputniknews.com, на котором МИА «Россия сегодня» в понедельник запустило международный проект Sputnik, ранее принадлежал жителю Луганска. 

Спутнік і Погром

Он утверждает, что не знал, что продает домен государственному медиагиганту, иначе оценил бы актив намного дороже, передает РБК.

«Знал бы, продал бы дороже», – сожалеет Корнеев. 

Сумму сделки он называть не стал, сказав лишь, что «это не очень большие деньги». Представитель «Россия cегодня» подтвердил, что домен sputniknews.com был выкуплен в октябре у Корнеева и холдинг заплатил всего 5 тыс. руб. (чуть более $100).  

Читайте такжеНовый агитканал России пугает США президентом-вегетарианцем«Им просто, видимо, понравился сайт – тут и «спутник», и «ньюс» в одном имени, вот они и обратились ко мне, – рассуждает бывший владелец sputniknews.com. – Случайно все совпало, и то, что этот домен у меня оказался».

Спутник - запущенный 10 ноября новый пропагандистский проект России, рассчитанный на мировую аудиторию. Ресурс уже успел отметиться ретрансляцией взглядов известного польского неонациста Матеуша Пискорского.

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