Новый агитпроект Киселева купил домен у жителя Луганска за 100 долларов

Он утверждает, что не знал, что продает домен государственному медиагиганту, иначе оценил бы актив намного дороже, передает РБК.

«Знал бы, продал бы дороже», – сожалеет Корнеев.

Сумму сделки он называть не стал, сказав лишь, что «это не очень большие деньги». Представитель «Россия cегодня» подтвердил, что домен sputniknews.com был выкуплен в октябре у Корнеева и холдинг заплатил всего 5 тыс. руб. (чуть более $100).

Читайте такжеНовый агитканал России пугает США президентом-вегетарианцем«Им просто, видимо, понравился сайт – тут и «спутник», и «ньюс» в одном имени, вот они и обратились ко мне, – рассуждает бывший владелец sputniknews.com. – Случайно все совпало, и то, что этот домен у меня оказался».

Спутник - запущенный 10 ноября новый пропагандистский проект России, рассчитанный на мировую аудиторию. Ресурс уже успел отметиться ретрансляцией взглядов известного польского неонациста Матеуша Пискорского.