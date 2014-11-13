Новый агитпроект Киселева купил домен у жителя Луганска за 100 долларов
Домен sputniknews.com, на котором МИА «Россия сегодня» в понедельник запустило международный проект Sputnik, ранее принадлежал жителю Луганска.
Он утверждает, что не знал, что продает домен государственному медиагиганту, иначе оценил бы актив намного дороже, передает РБК.
«Знал бы, продал бы дороже», – сожалеет Корнеев.
Сумму сделки он называть не стал, сказав лишь, что «это не очень большие деньги». Представитель «Россия cегодня» подтвердил, что домен sputniknews.com был выкуплен в октябре у Корнеева и холдинг заплатил всего 5 тыс. руб. (чуть более $100).
Читайте такжеНовый агитканал России пугает США президентом-вегетарианцем«Им просто, видимо, понравился сайт – тут и «спутник», и «ньюс» в одном имени, вот они и обратились ко мне, – рассуждает бывший владелец sputniknews.com. – Случайно все совпало, и то, что этот домен у меня оказался».
Спутник - запущенный 10 ноября новый пропагандистский проект России, рассчитанный на мировую аудиторию. Ресурс уже успел отметиться ретрансляцией взглядов известного польского неонациста Матеуша Пискорского.