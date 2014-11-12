NASA: На Солнце зафиксировано гигантское черное пятно (видео)

За всю историю наблюдений за Солнцем, такая масштабная активность была зарегистрирована всего пять раз.

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Серии подобной активности получили название AR 12192, сообщает MigNews.

Подобное крупное пятно, которое зафиксировано в этом году, было замечено 24 года назад.

На видео видны разные ракурсы солнечной активности, запечатленные с разных телескопов.

Наибольшую активность Солнце проявляло с 19 по 27 октября.