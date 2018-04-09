Данные 87 миллионов пользователей Facebook могут храниться в России

Количество пользователей Facebook, чья личная информация была получена компанией Cambridge Analytica, может превышать 87 млн.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайл заявил, что данные, собранные с Facebook о более чем 87 млн пользователей, могут храниться в России.

По словам Вайла, доступ к данным имели много людей, сообщает CNN.

"Данные могут храниться в разных частях мира, включая РФ, учитывая тот факт, что профессор, который руководил процессом сбора данных, летал из Великобритании в Россию", - заявил Вайл.

Читайте такжеЦукерберг рассказал о новых инструментах Facebook для борьбы с вмешательством в выборы

Он подчеркнул, что количество пользователей Facebook, чья личная информация была получена компанией Cambridge Analytica, может превышать 87 млн, признана руководством соцсети.

Как сообщал УНИАН, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей.

Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.