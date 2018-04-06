В Японии найден и выкуплен первый украинский научный фильм 1930 года

Премьерный показ фильма "Человек и обезьяна" в Украине запланирован на лето 2018 года.

Национальный центр Александра Довженко выкупил у Японии и вернул в Украину найденную в архиве копию полнометражного научного фильма "Человек и обезьяна", снятого в 1930 году режиссером Андреем Винницким.

Как сообщает 112.ua со ссылкой на WiseCow, до недавнего времени картина считалась утраченной.

Отмечается, что ряд украинских фильмов конца 1920-1930 годов с успехом демонстрировались на больших экранах Японии. Среди них - "Земля" Александра Довженко, "Весной" Михаила Кауфмана, а также научный фильм Андрея Винницкого "Человек и обезьяна", который демонстрировался на экранах десятков стран мира.

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"Человек и обезьяна" - фильм, иллюстрирующий теорию Дарвина об эволюции видов. Картина снималась в Сухуми, в частности в сухумском питомнике обезьян, в 1930 году. Съемками занималось специально созданное для производства научных и технических фильмов объединение "Техфильм" при кинотресте "Украинфильм". В создании картины принимал участие известный оператор Иосиф Рона.

Премьерный показ фильма "Человек и обезьяна" запланирован на лето 2018 года в рамках фестиваля немого кино и современной музыки "Немые Ночи".