Астрономы обнаружили в космосе древний гигантский ураган

15:51, 04 апреля 2018
Наука и IT
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Температура фронта достигает 30 миллионов кельвинов / фото Chandra X-ray Observatory

Об этом пишет издание Science Alert.

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Исследователи показали, что температура фронта достигает 30 миллионов кельвинов (К), а окружающих его областей — 80 миллионов К. По мере удаления от центра галактического скопления, где находится галактика с активным ядром NGC 1275, фронт распался на две части, но остался отчетливым. По мнению астрономов, его размытию в присутствии волн сжатия и расширения и турбулентности препятствуют сильные магнитные поля.

Холодный фронт был сформирован в результате столкновения скопления Персея с другими галактическими кластерами меньшего размера. При этом гравитационное притяжение крупного кластера притягивает остальных к своему центру, в результате чего газ начал завихряться, образуя спиральную структуру с чередующимися холодными и горячими областями.

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Теги: #астрономы#ураган